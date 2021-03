Mort d'Alisha à Argenteuil : les deux adolescents écroués

Après 48h de garde à vue, les deux adolescents dormiront ce soir derrière les barreaux. Un jeune garçon et sa petite amie âgés de 15 ans poursuivis pour assassinat. Selon Me Frank Berton, avocat de l'adolescent, le garçon ne conteste pas sa responsabilité et est "complètement effondré de ce qu'il a commis et ce qu'il a fait". "Ils sont tous les deux en état de choc et abasourdis par ce qu'ils ont fait" a-t-il ajouté. Leur victime s'appelait Alisha, 14 ans. Ils lui ont tendu un guet-apens. Sous un viaduc, elle est brutalement frappée par le jeune homme. Puis, avec sa petite amie, ils la jettent à l'eau. Elle mourra ensuite par noyade. Un déchaînement de violence sur fond de rivalité amicale et amoureuse, alors que les trois collégiens se sont rencontrés dans un établissement en septembre dernier. Trois jours après le drame, leurs camarades sont toujours sidérés. En mémoire d'Alisha, une marche blanche est organisée ce dimanche. Elle partira du lycée d'Argenteuil jusqu'au bord du Seine, près du lieu de drame.