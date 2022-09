Mort d'Alisha : le combat de sa mère

Jenny Khalid reprend son combat ce lundi 26 septembre ; celui d’une mère dont la vie s’est arrêtée il y a un an et demi. Le 9 mars 2021, le corps d’Alisha, quatorze ans, a été retrouvé dans la Seine. La jeune fille a été rouée de coups par deux camarades de son collège puis jetée à l’eau. Il y a cinq mois, les deux adolescents de quinze et seize ans ont été condamnés pour meurtre à dix ans de prison. À l’époque, la mère d’Alisha a laissé exploser sa colère. Actuellement, toujours persuadée que le meurtre de sa fille, harcelée par ses camarades, a été prémédité, sa volonté reste la même. Si la préméditation est retenue, les deux adolescents seront condamnés, non plus pour meurtre, mais assassinat et écoperaient alors d’une peine plus lourde. L’audience devrait durer jusqu’à ce jeudi 29 septembre. Le verdict sera rendu dans deux semaines. TF1 | Reportage S. Chevallereau, C. Chevreton, G. Vuitton