Mort d'Alisha : le procès des deux collégiens s'est ouvert

Cela fait treize mois que sa famille essaie de vivre sans Alisha. Ce matin, ses parents n'ont pas souhaité d'exprimer. Un tribunal pour enfants va juger pour assassinat deux des anciens camarades de classe de la collégienne de 14 ans que nous appellerons Hugo et Léa. Ces derniers encourent une peine maximale de 20 ans de prison. Assise sur un banc voisin, la mère d'Hugo, que nous avons rencontrée il y a quelques jours, redoutait la confrontation avec la mère d'Alisha. "Je suis horrifiée parce que c'est une maman, je suis une maman. Si ça avait été ma fille, je serais un zombie. Je peux ressentir le mal qu'elle ressent, je ne peux pas me mettre à sa place", a confié Nathalie, mère de l'assassin présumé d'Alisha. Mars 2021, le corps d'Alisha est retrouvé dans la Seine. Les deux suspects sont des amis du même collège. L'adolescente est devenue leur souffre-douleur. Hugo a même volé et diffusé sur les réseaux sociaux des photos dénudées de la jeune fille. Le 8 mars, Léa a donné rendez-vous à Alisha au bord de la Seine. Hugo les attend, c'est un guet-apens. Alisha a été victime de coups d'une violence inouïe. Elle était encore en vie lorsque les deux adolescents ont jeté son corps dans le fleuve. La mort de la collégienne a provoqué une vive émotion dans tout le pays et une marche blanche a été organisée à Argenteuil. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Malandrin, C. Chevrveton, O. Cresta, B. Poizeuil