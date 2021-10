Mort de Bernard Tapie : il a changé leurs vies

Les formations Bernard Tapie à Compiègne se sont déroulées derrière ces murs. L’école est fermée depuis bien longtemps, mais elle a lancé la carrière de cette déléguée médicale. Bernard Tapie a été un exemple pour celle qui est actuellement maire adjointe d'une petite commune. “Il m’a fait découvrir ce qu’est l’ambition parce qu’à 18 ans ou 20 ans, je pense qu’on a des ambitions, mais elles sont probablement faussées”. La fille de carrossier a cru en elle et est devenue experte dans la vente quel que soit le domaine. Le programme, le voici. Près de Clermont-Ferrand, cet ancien élève a gardé de nombreux documents de cette formation qu’il a suivi pendant quatre mois à peine. Bernard Tapie a développé des écoles de la Picardie à l’Auvergne, du Languedoc à la Provence. À travers ces formations et à travers cette émission “Ambitions”, l’homme d’affaires a accéléré de nombreuses carrières comme celle de cet architecte marocain. Bernard Tapie croit alors dans ses projets, le défend pendant une heure et demie. Il y a quelques mois encore Bernard Tapie vantait la réussite de cet architecte. Lui qui fut l’un des seuls à profiter de ce tremplin car l’émission s’est arrêté au bout d’un an seulement.