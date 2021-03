Mort de Bertrand Tavernier : il aura exploré tous les genres

Il a dirigé Philippe Noiret dans ses plus grands rôles, assignés de grandes fresques historiques comme "Capitaine Conan". Bertrand Tavernier, c'est aussi "L'appât" ou encoure l'adaptation de bande dessinée avec "Quai d'Orsay". Impossible de ranger Bertrand Tavernier dans une seule case. "Il était unique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont des encyclopédies vivantes, non seulement du cinéma mais de la musique, du jazz, de l'art en général, sont rares", s'exprime Lambert Wilson, acteur. Les débuts de Bertrand Tavernier se déroulent à Lyon, sa ville natale. "L'Horloger de Saint-Paul" est le premier grand succès d'un réalisateur tout à fait débutant en 1974. "Je me souviens d'un producteur. Devant nous, il avait juste soupesé. Il avait dit : "C'est trop lourd"", raconte-t-il. Succès énorme. soupeser Philippe Noiret, mais aussi tous les grands acteurs lui diront oui ensuite. Mais Bertrand Tavernier, c'est aussi un découvreur de talents. "Bertrand, pour moi, c'est quelqu'un qui nous a fait confiance même si on était très jeunes. Moi, j'ai eu 19 ans sur le tournage (...) C'était un vrai capitaine", s'exprime Marie Gillain, actrice.