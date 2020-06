Mort de George Floyd : la contestation prend de l'ampleur aux États-Unis

La Maison-Blanche noyée dans une odeur de gaz lacrymogène, le président des États-Unis réfugié, avec sa femme et son fils, dans un bunker. Ce n'est pas un scénario de science-fiction, mais des événements bien réels intervenus ces derniers jours à Washington. Jamais un président américain n'avait été ainsi mis à l'abri depuis les attentats du 11 septembre 2001. La capitale américaine a été placée sous couvre-feu, tout comme Los Angeles ou Houston.