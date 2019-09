Mort de Jacques Chirac : Emmanuel Macron s'est adressé aux Français

Jacques Chirac était un président populaire et très proche des gens. Lors de son intervention, ce jeudi soir, l'actuel chef de l'État a notamment évoqué la simplicité de l'homme, sa proximité avec les autres, son amour de la patrie et son ouverture à l'universel. Dès ce soir, l'Élysée restera ouvert afin que chacun puisse venir y écrire des condoléances et témoigner son respect. Lundi 30 septembre sera le jour de deuil national, et une cérémonie en l'honneur du président Jacques Chirac se tiendra à midi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.