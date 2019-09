Mort de Jacques Chirac : "un énorme chagrin" pour Line Renaud

La comédienne Line Renaud était l'une des plus fidèles amis de Jacques Chirac. Elle était aussi devenue très proche de la famille de l'ancien président. Elle était bouleversée lorsque nous l'avons jointe au téléphone ce jeudi. "On s'attendait un peu à cette disparition. Pourtant quand ça arrive, c'est un énorme chagrin" nous a-t-elle confié. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.