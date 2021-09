Mort de Jean-Paul Belmondo : émotion à Villerville

Son visage est affiché dans les commerces du village. Sa dernière visite date de 2014. “C’est une grosse perte pour le cinéma français. Puis, c’est quelqu’un de vraiment adorable. En tant que Villervillaise, oui, effectivement, c’est un choc”. “J’ai eu la chance de discuter un tout petit peu avec lui. Il était super gentil, il était content d'être ici. C’était incroyable. Il a été ovationné évidemment ”. Dans la commune de 700 habitants, le décor est resté intact. “On est devant un des lieux emblématiques du film Un singe en hiver, le cabaret normand. C’est là où tout commence vraiment. Tout, presque, commence dans le film, où les deux grands du cinéma, Belmondo et Gabin, échangent. Et c’est un comptoir, maintenant, qui est mythique”. “On fêtera les 60 ans du film l’année prochaine, et il y a toujours des amoureux, des gens qui connaissent les répliques absolument par cœur”. De nombreux Villervillais ont joué les figurants lors du tournage en 1961. Chantal Duval-Martin était alors élève de pensionnat. La plage de Villerville arborait actuellement ses plus beaux rayons de soleil, comme un hommage à celui qui l’a rendu célèbre.