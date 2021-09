Mort de Jean-Paul-Belmondo : émotion devant son hôtel particulier de la rue des Saint-Pères

Notre correspondante Esther Lefebvre rapporte qu'il y a quelques instants, un fan est venu déposer un bouquet de fleurs, se définissant comme belmondiste. "J'avais besoin de le faire, car je l'aimais beaucoup", s'est-il exprimé. Ce sont les tous premiers hommages devant le dernier domicile parisien de l'acteur, là où il a passé ses dernières années sur les bords de Seine. Ces hommages sont aussi très nombreux à quelques rues de là, dans le très chic quartier de Saint-Germain-des-Prés, où Jean-Paul Belmondo a vécu longtemps dans son hôtel particulier. "C'est une figue du quartier", selon les voisins, tous marqués par sa gentillesse, son humilité, sa simplicité. Une commerçante très émue a confié à notre journaliste qu'"il faisait partie de cette génération d'acteurs proches de gens. Il sortait sans lunettes noires, il saluait les gens avec simplicité, pas du tout m'as-tu-vu". Et ce même si ces dernières années, Jean-Paul Belmondo s'était fait beaucoup plus discret. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.