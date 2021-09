Mort de Jean-Paul Belmondo : les Français très émus

Jean-Paul Belmondo, un mythe, une légende du cinéma. Mais ce que les Français retiennent ce soir, c'est pourtant sa simplicité et sa gentillesse. Séducteur, bien sûr, allure nonchalante, gouaille de beau gosse, les réalisateurs se l'arrachent et les répliquent deviennent très vite cultes. Bébel, ce sont aussi pour vous ses cascades, indissociables du personnage. Une carrière exceptionnelle que salue aussi ce vieil ami restaurateur, lui qui collectionne les photos avec l'acteur. Celui qui a tourné dans plus de 80 films restera dans le cœur des Français qui ne l'oublieront pas.