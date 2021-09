Mort de Jean-Paul Belmondo : un hommage national organisé jeudi aux invalides

Ce ne sera pas par un beau matin d'été, mais dans l'après-midi à 16h30 jeudi que la nation pourra lui rendre hommage. “J'y vais en rampant. Ça ne sera pas Johnny je t'aime, Johnny je te veux. Ça sera Jean-Paul on est avec toi pour toujours et à jamais”. Pas de grand hommage populaire comme Johnny Hallyday, mais plus protocolaire cette fois aux Invalides. “Les Invalides, c'est bien mais les Champs-Elysées, ça serait un bel hommage”. Comme lui d'autres personnalités civiles ont eu l'honneur des Invalides. Des artistes, des intellectuels qui ont marqué leur temps comme Simone Veil ou encore Jean d’Ormesson. Pour Charles Aznavour d'ailleurs il y a deux ans, Jean-Paul Belmondo était présent. “C'était un grand hommage mérité”, disait-il. Autour de la famille de l'acteur, se retrouveront jeudi des personnalités du monde politique, de la culture et du sport. Près de 1 000 places seront ouvertes au public sur présentation d'un pass sanitaire et des écrans géants installés sur la pelouse des Invalides. Ce temps de recueillement national sera suivi vendredi de ses obsèques privées à Saint-Germain-des-Prés.