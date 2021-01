Mort de Jean-Pierre Bacri : le cinéma dit adieu à son grognon préféré

Le film "Un air de famille" est l'un de ses plus grands rôles, écrit par lui-même. Jean-Pierre Bacri a incarné un renfrogné qui cache une grande sensibilité. "C'est un homme juste et en réaction tout le temps. C'est un type qui ne pouvait pas faire son métier autrement, joué autrement", décrit l'acteur Richard Berry. "Il a toujours le rôle d'un pas content, d'un pas tout à fait heureux, mais à la fois sympathique ", constate une dame qui lui rend hommage au micro de TF1. Jean-Pierre Bacri est un acteur à fleur de peau depuis ses débuts sur les planches. C'est là qu'il rencontre Agnès Jaoui. Un couple à la vie comme à la scène. Très vite, ils écrivent ensemble leurs coups de cœur et leurs coups de gueule. "Cuisine et dépendances" a été son premier gros succès. C'est une pièce qu'ils adaptent au cinéma. Ils enchaînent alors les succès, les récompenses. Le film "Le goût des autres" a récolté quatre Césars. Le couple écrit et milite pour les intermittents ou les femmes, toujours avec force et conviction. À la fin des années 90, il devient un proche collaborateur d'Alain Chabat. Il participe à l'écriture de ses scriptes. Et en 2018, il rejoint les auteurs d'"Intouchables" pour un dernier grand rôle écrit sur-mesure. Le rôle d'un organisateur de mariage dans "Le sens de la fête". Un ronchon, mais au grand cœur.