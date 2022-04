Mort de Jérémy Cohen : que s’est-il passé ?

La scène a été filmée le 16 février dernier aux alentours de 20 heures à Bobigny. Sur les images arrêtées de la vidéo dans le sujet en tête de cet article, Jérémy Cohen, un jeune homme de 31 ans, est encerclé par une quinzaine de personnes. Il reçoit plusieurs coups avant de prendre la fuite et d'être fauché par un tramway quelques secondes plus tard. Près de deux mois après son décès, où en est l'enquête ? Au lendemain des faits, une première enquête a d'abord été ouverte pour élucider un accident de tramway. Mais très vite, plusieurs témoins signalent à la police une rixe juste avant. Les policiers mettent aussi la main sur la vidéo amateur. Une deuxième enquête est alors déclenchée pour violence volontaire en réunion. L'affaire est finalement confiée à un juge à la fin du mois de mars. Sur le terrain, la famille du jeune homme cherche aussi à comprendre ce qui s'est passé. Y a-t-il des pistes privilégiées ? Les proches de Jérémy Cohen, de confession juive, se questionnent aussi sur un acte antisémite. Mais à ce stade, rien ne permet de l'affirmer. "Il ne ressort pas des témoignages recueillis jusqu'à présent que l'agression ait été commise pour des motifs discriminatoires. Aucun élément ne permet à ce jour d'établir avec certitude que la victime était porteuse de manière apparente ou non d'une kippa au moment de la scène de violence", a souligné Éric Mathais, procureur de la république de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Mobile religieux ? Différend qui dégénère ? Aucune piste n'est pour l'instant privilégiée. Les enquêteurs ignorent toujours pourquoi Jérémy Cohen se trouvait à Bobigny ce soir-là. TF1 | Reportage R. Bey, A. Guillet, F. Mignard