Mort de JFK : 60 ans après, un témoin clé sort du silence

Il était là, au plus près de l’Histoire, témoin de l’un des plus grands événements du XXe siècle. Il nous reçoit chez lui à Cleveland, à l’occasion de la sortie de son livre, au milieu de tous ses souvenirs. À 28 ans, Paul Landis est l’un des plus jeunes membres du Secret Service, la célèbre agence chargée de la sécurité du président des États-Unis et de sa famille. Sa mission à Dallas est de veiller sur la première dame Jackie Kennedy. Mais aujourd’hui, à 88 ans, il veut raconter ce qu’il a vu. Et son témoignage pourrait éclairer l’événement d’un jour nouveau et mettre à mal une théorie qui a nourri tous les complots, celle de la balle dite “magique”. D’après les médecins et les experts en balistique, une des munitions a touché JFK à l’épaule avant de ressortir par la gorge, pour aller blesser, devant lui, le gouverneur du Texas au dos, à la poitrine, au poignet et à la cuisse. Pourquoi ? Car cette balle a été retrouvée sur le brancard du gouverneur. Or, Paul Landis affirme l’avoir ramassée là où John Kennedy était assis dans la voiture et l’avoir laissée sans rien dire à personne à l’hôpital. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon, J. Asher