Mort de Johnny Hallyday : la France pleure la disparition de son idole

"Je suis souvent seul dans la vie, mais sur scène jamais... Ma drogue à moi, c'est le public", c'est l'une des citations de Johnny Hallyday. Ainsi, il est certain que l'artiste entretenait une relation rare, presque fusionnelle, avec ses fans. Plus de vingt-huit millions de spectateurs sont allés le voir sur scène, pendant ses cinquante-sept années de carrière. Ce mercredi 6 décembre 2017, ces mêmes Français ont pleuré la disparition de leur idole. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.