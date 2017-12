Mort de Johnny Hallyday : la région des Hauts-de-France est endeuillée par la disparition du rockeur

Nous sommes partis à la rencontre de ceux qui ont construit, année après année, la légende de Johnny Hallyday, dans les Hauts-de-France. La région concentre le plus grand nombre de fans club du rockeur. Ils veulent désormais participer à un hommage, qu'ils espèrent national, pour dire merci à leur idole. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 06 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.