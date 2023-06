Mort de Lindsay : que dit l'enquête ?

Pour la famille de Lindsay, le principal du collège et le rectorat, n'ont rien fait pour protéger leur fille. Mais concrètement, quelle est la responsabilité du collège ? Depuis la loi de 2022, les établissements scolaires ont deux obligations : sensibiliser les élèves aux harcèlements et prendre en charge les victimes. Le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Pap Ndiaye, assure que le collège est intervenu. Y-at-il déjà eu des sanctions ? En 2017, l’État a été condamné après le suicide de Marion Fraisse, treize ans, pour l'inaction de ses professeurs. Dix-huit mille euros versés aux parents. À ce jour, au pays, aucun enseignant n'a été poursuivi. Les réseaux sociaux peuvent-ils aussi être sanctionnés ? C'est une des nouveautés de la loi. Hugo Martinez, ancien victime, se bat pour que les plateformes soient elles aussi poursuivies. Pour l'instant, aucun réseau social n'a été condamné au pays. Dans l'affaire de Lindsay, quatre mineurs sont mis en examen. Ils risquent jusqu'à cinq ans de prison et 150 000 euros d'amende. TF1 | Reportage M. Bajac, J. Dejode