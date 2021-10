Mort de Maxime Basco au Mali : l'hommage de la nation aux Invalides

En hommage à son père, Ethan, 8 ans, porte la tarte des chasseurs alpins. Sa mère l'ajuste quelques instants avant le début de la cérémonie dans la cour des Invalides. Un hommage d'une immense sobriété à la demande de la famille de ce militaire de 34 ans, tué vendredi en opération au Mali. Le caporal-chef Maxime Blasco est fait sergent à titre posthume avec cette énième décoration. “Sergent Maxime Blasco, au nom de la République française, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur”, déclare Emmanuel Macron. Ce membre des commandos montagne s'est notamment illustré en 2019, en sauvant la vie à deux de ses camarades après le crash de leur hélicoptère alors même qu'il était gravement blessé. Mais il avait repris les armes. Son métier était une passion, comme nous le confiait sa veuve lundi. “Même si lui ne voulait pas qu'on dise un héros, je lui dis : ‘tu ne pourras jamais empêcher les gens de le penser et je dis pour moi, tu l'es’. Et il est mort comme il aurait toujours voulu que ça arrive, au combat armes à la main”. Il aura marqué ses frères d'armes par son humilité et son sens du collectif. Notamment ces hommes qui l'ont côtoyé en mission au Mali : “En souvenir d'un vrai guerrier, un homme simple, quelqu'un qui avait des vraies valeurs, qui savait servir son pays. Moi, le mot que j'emploierai, c'est machine. C'était quelqu'un de fort physiquement qui m’a appris sur la spécialité de tireur d’élite”. “C’était quelqu'un de courageux, un être exceptionnel, quelqu'un qui était d'une gentillesse et qui était profondément humain”. Un parcours qui aura aussi touché cette foule d'anonymes massés sur le passage du convoi funéraire. Un dernier hommage lui sera rendu ce jeudi à Varces, en Isère, au sein de son régiment : le septième bataillon de chasseurs alpins.