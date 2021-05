Mort de Michel Fourniret : que vont devenir les enquêtes en cours ?

Novembre 2018, Michel Fourniret est jugé pour l’assassinat d’une femme. Nouvelle condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité après une première dix ans plus tôt. Ce procès restera donc le dernier rendez-vous de Michel Fourniret avec une Cour d’assises. Il disparaît avec ses secrets et ses quatre autres mises en examen. L’avocat de ces quatre familles fait part de sa frustration. “Nous les avons contactés et leur idée première c’est de dire, on veut nos vérités, on veut nos procès. Nous attendions que tout cela ait lieu. Nous avons constaté depuis quelques mois, ces deux dernières années, ça avance. Mais évidemment, on ne pouvait pas tout faire, ce qu’on avait oublié de faire avant”, nous confie maître Didier Seban, avocat de plusieurs familles de victimes. Estelle Mouzin, disparue en janvier 2003. Marie-Angèle Domèce, disparue en 1988. Joanna Parrish, dont le corps est retrouvé au bord de l'Yonne, près d’Auxerre en 1990. Et Lydie Logé, disparue en 1993. Il ne pourra y avoir de procès que lorsque Monique Olivier est également mise en cause. Pour toutes les affaires où Michel Fourniret a agi seul, la mort de ce dernier signifie la fin des poursuites. Une frustration pour les familles, alors que le parcours criminel de Michel Fourniret pourrait bien rester en partie inconnu. Aux enquêteurs, le tueur en série disait qu’il avait commis deux meurtres par an entre 1987 et son arrestation en 2003.