Mort de Nahel : le policier à l'origine du tir remis en liberté

Le 29 juin 2023, au moment où des milliers de personnes se rassemblent à Nanterre, le policier impliqué dans la mort du jeune Nahel est mis en examen pour homicide volontaire. Après plus de quatre mois de détention provisoire, sa demande de remise en liberté vient d'être acceptée par la justice. Selon le parquet de Nanterre, "les critères légaux de la détention provisoire n'apparaissaient plus remplis à ce stade de l'instruction.". En clair, selon les juges, les risques qui entouraient cette remise en liberté sont aujourd'hui dissipés. Ils considèrent que le policier ne peut plus nuire à l'enquête, par exemple en faisant pression sur les témoins, et la crainte des violences urbaines est moins importante que l'été dernier. La remise en liberté sous contrôle judiciaire est assortie d'une interdiction de se rendre à Nanterre, de détenir une arme et d'avoir le moindre contact avec les témoins ou les parties civiles. Pour sa protection, le policier, toujours présumé innocent, vient d'être logé dans un lieu tenu secret. TF1 | Reportage A. Bourdarias, G. Chieze, A. Guillet