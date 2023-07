Mort de Nahel : les avancées de l'enquête

Des fleurs là où est mort Nahel, âgé seulement de 17 ans. Les enquêteurs de l'IGPN ont établi une chronologie. Le point de départ est à 8h15. La vidéosurveillance montre les deux policiers qui prennent en chasse une Mercedes. Elle circule sur une voie de bus, une première tentative d'interpellation échoue. D'après les déclarations des deux motards à l'IGPN, le véhicule roulait très vite et a manqué de renverser un cycliste, puis un piéton, brûle des feux rouge, jusqu'à se retrouver coincé dans la circulation. Là, les policiers déclarent avoir essayé de couper le contact. Une version que confirme d'ailleurs le passager l'arrière. "Les policiers ont sorti leur arme et ont essayé de casser la vitre du conducteur et le pare-brise. Ils criaient au chauffeur de couper le contact.", a-t-il déclaré. Les enquêteurs se penchent maintenant sur la bande audio. Les premières analyses mettent en évidence trois voix. L'une d'elles dit : "tu vas prendre une balle dans la tête". Pour l'IGPN, elle pourrait être attribuée au collègue du policier qui a tiré ; lui dément. Les versions divergent sur le redémarrage de la voiture. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. De Juvigny, G. Brenier, G. Vuitton