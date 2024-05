Mort de Nahel : une reconstitution pour comprendre

C'est un quartier transformé en forteresse. L'affaire Nahel est particulièrement sensible, alors les forces de l'ordre ont bouclé toute la zone dès le levé du soleil. L'objectif, c'est d'éviter tout attroupement, toute intrusion, et surtout de dissuader tous ceux qui voudraient venir venger la mort de leur ami. Quelques jeunes, pour certains d'anciens proches de Nahel, sont venus sur place avec l'espoir que la culpabilité du policier mis en cause soit définitivement établie. Il est impossible d'apercevoir le brigadier mis en examen, lui, qui a reçu depuis les faits de nombreuses menaces de mort. Parmi les riverains, certains restent choqués par le décès de Nahel. La reconstitution doit déterminer si la vie des policiers était bel et bien en danger ce jour-là et si utiliser une arme à feu était légitime. L'enquête a déjà établi que les deux motards de la police venaient de suivre pendant de longues minutes le bolide conduit par Nahel. Sur des images de vidéosurveillance que nous nous sommes procurées, on aperçoit un passant manquer de peu de se faire renverser par l'adolescent alors que les fonctionnaires étaient à sa poursuite. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage G. Brenier, L. Attal, A. Tocny