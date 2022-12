Mort de Pelé : le monde du football en deuil

Le roi Pelé est mort à l'âge de 82 ans. Celui qu'il considérait comme un héritier a réagi ce soir. Hommage également d'Emmanuel Macron pour le plus grand footballeur de tous les temps. Depuis plusieurs jours, le monde du football redoutait la nouvelle. Les journalistes du monde entier patientaient fébrilement devant l'hôpital où il séjournait. Edson Arantes do Nascimento, vainqueur de trois Coupe du Monde, plus de 1 000 buts inscrit dans sa carrière, Pelé était célébré partout dans le monde pour ses actions si spectaculaires. Des images rentrées dans la légende. Pour le monde entier, il était le jeu. Pour ses coéquipiers, cet attaquant aux jambes de feu. Pour l'histoire, il restera le roi, l'image de la victoire. TF1 | Reportage Jean-Marie Bagayoko