Mort de Pelé : les Brésiliens dans la tristesse

Les Brésiliens viennent de l'apprendre, le roi Pelé, la plus grande idole du football du pays est décédé. Ils sont tous en deuil et vont pleurer son absence. Ils ne s'attendaient pas à voir cette étoile qui leur semblait éternelle s'éteindre. Dans les jours à venir, il va y avoir des commémorations dans tout le pays et principalement à Santos, la ville dans laquelle la légende du football a fait la principale partie de sa carrière. TF1 | Duplex L. Rossi