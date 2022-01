Mort de Shaïna : la famille s'exprime avant le procès

Cinq ans que la famille de Shaïna attend ce procès. Celui des quatre hommes, à l'époque mineurs, accusés du viol de leur fille dans une cité de Creil. Un viol en réunion filmée et partagée sur les réseaux sociaux. "On y va pour avoir des réponses et pour laver l'honneur de notre fille", affirme sa mère Parveen Hansye. "Je ne comprends pas pourquoi ils ont sali ma fille comme ça", disait son père. L'enfer continue pour l'adolescente. Les images diffusées en ligne lui construisent une réputation de fille facile. Lorsque ses agresseurs présumés apprennent qu'elle a porté plainte, ils la tabassent en pleine rue. Ses parents se souviennent d'un acharnement envers Shaïna dans le quartier. Son éducation est même pointée du doigt. Deux ans de violence, de harcèlement et jusqu'à l'assassinat de la jeune fille. En octobre 2019, elle est poignardée et brûlée vive dans ce cabanon abandonné. Elle avait quinze ans et était enceinte. L'auteur présumé, son petit ami, n'aurait pas assumé cette grossesse et aurait donc choisi de se débarrasser d'elle. La famille se Shaïna se bat désormais pour que le sort de la jeune fille permette d'éveiller les consciences. Lors du procès pour viol en réunion la semaine prochaine, la peine maximale encourue de sept ans d'emprisonnement sera réduite de moitié pour au moins deux des hommes jugés. Ils avaient moins de seize ans au moment des faits. T F1 | Reportage S. Chevallereau, F. le Goïc