Mort de Sihem : que s'est-il passé ?

Qu'arrive-t-il à Sihem lorsqu'elle quitte le domicile de sa grand-mère, vers 23h30, le 25 janvier dernier ? L'appartement se situe aux Salles-du-Gardon (Gard), près d'Alès. C'est la dernière fois que le téléphone de la jeune femme borne. A-t-elle rejoint Mahfoud H. ? L'a-t-il enlevée ? L'homme de 39 ans, toujours présumé innocent, est placé en garde à vue. Des perquisitions sont effectuées. Une opération d'ampleur car le profil du suspect inquiète les enquêteurs. Il y a 13 mentions à son casier judiciaire. Des faits liés à la conduite de véhicules, sans permis ou sans assurance, mais aussi des vols et des braquages. En 2015, il est condamné à 12 ans de prison pour un vol avec arme. En 2011, il braque un bar-tabac dans le village de Laval-Pradel (Gard) et séquestre son propriétaire. Une affaire pour laquelle il devait être jugé hier. Devant le tribunal, des proches de Sihem, mais également le fils de l'homme séquestré il y a 11 ans. "Des individus comme ça encore dehors, ce n'est pas normal", s'exprime Dylan Verdier. Mahfoud H. avait bénéficié d'un aménagement de peine et n'était pas sous contrôle judiciaire. "Il ne faisait l'objet d'aucune autre procédure, à l'exception de cette convocation devant la cour d'assises pour un procès où il comparaissait libre", affirme Cécile Gensac, procureure de la République de Nîmes (Gard). Après avoir avoué le meurtre de Sihem, l'homme a été mis en examen et placé en détention provisoire. TF1 | Reportage S. Chevallereau, L. Cloix, M. Scarzello