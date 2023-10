Mort de Socayna, tuée par une balle perdue à Marseille : l'émotion toujours aussi vive

C'est dans leur salon, juste à côté de la chambre de Socayna, que vivent toujours sa mère et sa sœur. Dévastées par le chagrin, traumatisées, elles confient anonymement leur douleur. Le 10 septembre 2023 dernier, des hommes armés ouvrent le feu au pied de la chambre où se trouve l'étudiante de 24 ans. Socayna décédera deux jours plus tard, tuée par une balle perdue qui a traversé le mur. Depuis un mois, les questions restent sans réponse. L'enquête, elle, ne donne rien pour l'instant. Cette mère et sa fille attendent toujours un relogement. Quitter le quartier, certains voisins y pensent aussi. "Je ne me sens plus en sécurité", affirme une dame. Le point de deal n'a pas disparu, mais s'est déplacé un peu plus loin. La préfecture de police assure que des forces de l'ordre patrouillent quotidiennement. Rien n'y fait, habitants et commerçants vivent dans la peur. Depuis le début de l'année à Marseille, 46 personnes ont été tuées dans des règlements de comptes. Socayna est la troisième victime collatérale. TF1 | Reportage E. Binnet, É. Bonnot, H.P. Amar