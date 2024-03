Mort de Thomas à Crépol : 11 nouvelles interpellations

C'est une action coordonnée des forces de l'ordre filmée au matin de ce lundi 11 mars par des habitants : plusieurs opérations simultanées dans le quartier de la Monnaie, à Romans-sur-Isère. Bilan, dix majeurs et un mineur interpellés, tous sont français, connus des services de police pour des petits délits. Lors des perquisitions, les forces de l'ordre ont découvert des vêtements qu'auraient portés suspects lors du bal de Crépol. Ils ont aussi saisi des téléphones portables et trois couteaux. Ils vont être analysés. C'est un coup de filet salué par Marie-Hélène Thoraval, la maire de la commune. Qui a porté le coup de couteau mortel à Thomas lors du bal de Crépol en novembre 2023 ? Les enquêteurs espèrent enfin répondre à cette question grâce à ces nouvelles arrestations. Neuf suspects, âgés de seize à 22 ans, sont déjà mis en examen dans cette affaire. Tous nient avoir asséné le coup fatal. Quatre mois après la mort de Thomas, les habitants souhaitent que ce rebondissement soit le dernier. Les enquêteurs veulent déterminer le rôle exact de chacun des onze suspects lors de la rixe. Toujours présumés innocents, leurs gardes à vue peuvent durer au maximum jusqu'à quatre jours. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Buisine, L. Koceir