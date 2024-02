Rixe mortelle à Crépol : le témoignage exclusif d'un vigile

Il s'exprime pour la première fois, afin de livrer, dit-il, sa vérité. Antoine était l'un des vigiles de la soirée où Thomas, seize ans, a été mortellement poignardé. Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023, plus de 300 personnes participent à une fête de village dans la salle des fêtes. Tous se connaissent de près ou de loin, à l'exception d'une petite dizaine d'hommes venus d'un quartier d'une ville voisine. L'un des adolescents va attirer l'attention du vigile. Sorti de la salle pour une raison inconnue, il est de nouveau fouillé à son retour. Le vigile découvre un couteau dans son sac. Il le confisque et le laisse retourner à la soirée. Moins d'une heure plus tard, la soirée vire au drame. Un affrontement éclate entre le jeune du village et ceux venus de la ville voisine. Ces derniers sont armés. Au moins trois personnes sont poignardées. Un homme est grièvement blessé à l'abdomen. Thomas succombe à ses blessures, quelques minutes plus tard. Selon le vigile, les agresseurs étaient au total une quinzaine. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Cressens, F. Amzel, A. Dubail