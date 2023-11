Mort de Thomas dans la Drôme : pourquoi l'enquête s'est accélérée

En moins de 48 heures, les gendarmes remontent la trace des suspects. D'abord, ils recoupent des dizaines de témoignages, visionnent les vidéos prises au moment de l'affrontement et s'appuient sur plusieurs indices laissés sur les lieux du drame, comme une carte de bus oubliée par l'un des suspects dans la salle des fêtes. Ils analysent enfin des dizaines de milliers de bornages téléphoniques et les caméras de vidéosurveillance aux alentours. Résultat, quelques heures après, les enquêteurs ont l'identité de neuf suspects et leurs adresses. Au matin de dimanche 19 novembre, l'auteur présumé du coup mortel quitte Romans-sur-Isère dans un véhicule accompagné de six personnes, direction Toulouse. Selon nos informations, ils envisagent de fuir à l'étranger. Mardi 21 novembre, vers 14 heures, leur véhicule stationne devant une résidence. Les gendarmes interviennent. Parmi les individus interpellés, il y a l'auteur présumé du coup mortel. L'individu de 20 ans est né à Romans-sur-Isère. Il a déjà été condamné pour recel de vol et port d'arme blanche, avec interdiction d'en détenir une depuis deux mois. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage J. Quancard, C. Gauvin, K. Bouaich