Mort de Valéry Giscard d'Estaing : l'émotion des Français

C'était une journée de deuil à Authon (Loir-et-Cher) où Valéry Giscard d'Estaing est décédé à son domicile familial. Pour Claude Guyon, agriculteur à Monthodon (Indre-et-Loire) qui s'occupe depuis 20 ans des terres agricoles de la famille, c'est une journée pleine de souvenir. "C'est toujours un grand moment de tristesse...On se parlait comme on se parlait avec n'importe qui. Il n'y avait pas cette différence de ce grand homme d'histoire, d'État". À Chamalières (Puy-de-Dome), ville dont il a été maire pendant 7 ans, beaucoup d'anciens collaborateurs sont venus lui écrire un dernier mot. "On a l'impression de perdre un repère parce que c'était vraiment, pour tous ceux qui ont travaillé avec lui, une espèce de mentor qui nous donnait une vision", souligne Marie-Anne Marchis, maire adjointe de la ville. Au Parlement, une minute de silence a été observée. "Je lui rendais visite chaque année. Et son intelligence fulgurante me frappait à chaque rencontre, encore il y a quelques mois", rappelle avec émotion Gérard Larcher, président du Sénat. François Hollande voulait saluer un homme d'Etat novateur. "C'était ça son intention : plus simple, plus vraie, plus disponible, et montrer que la présidence française est moins protocolaire", décrit l'ancien président de la République (2012-2017). Nicolas Sarkozy, lui, retient un Valéry Giscard d'Estaing "qui aura toute sa vie oeuvré au renforcement des liens entre