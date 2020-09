Mort de Victorine : ce que l'on sait de l’enquête

L'autopsie du corps de Victorine doit avoir lieu le mercredi 30 septembre. Elle devrait permettre de connaître les causes exactes de sa mort. En attendant, les gendarmes tentent de comprendre ce qui a pu se passer le samedi 26 septembre. Pour rappel, la jeune fille de 18 ans a passé l'après-midi avec des amis dans un centre commercial de Villefontaine. Ayant raté son bus, elle a entrepris de rentrer seule au domicile familial. Une enquête a été ouverte pour enlèvement, séquestration et homicide volontaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.