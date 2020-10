Mort de Victorine : ce que nous apprend l'autopsie de la jeune femme

Les enquêteurs en étaient convaincus et ils en ont eu la confirmation. Victorine, la jeune étudiante de 18 ans, n'est pas morte accidentellement. Des ecchymoses ont été retrouvées sur son corps, prouvant l'intervention d'une personne avant sa mort. L'annonce a été faite ce mercredi après-midi par le parquet de Grenoble. En outre, aucune trace de violence sexuelle n'a été constatée, mais le procureur se montre prudent. À ce stade de l'enquête, il précise que cette hypothèse ne peut être écartée.