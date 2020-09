Mort de Victorine : l’émotion de ses proches

Les proches de Victorine ont d'abord exprimé par écrit sur les réseaux sociaux leur chagrin ou leur compassion. La mort de la jeune femme de 18 ans a aussi ému toute une ville de presque 20 mille habitants. Villefontaine, en Isère, tente de comprendre ce qui a pu arriver à cette jeune femme appréciée de tous, dont le corps a été retrouvé hier par les enquêteurs. Ses amis d'enfance, une de ses soeurs, et son oncle se sont exprimés publiquement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.