Mort de Victorine : les aveux du suspect

48 heures après son interpellation, les aveux du suspect se précisent. Victorine et Ludovic Bertin, son agresseur présumé, se seraient croisés près d'un stade à Villefontaine en Isère. D'après lui, tout démarre après une bousculade involontaire suivie d'une dispute. "Il aurait alors très rapidement paniqué et l'aurait saisi à deux reprises par le cou en le serrant très fort. Il aurait ensuite déposé le corps inanimé dans l'eau à proximité du lieu de leur rencontre pour le dissimuler", a déclaré Boris Duffau, procureur adjoint de la République de Grenoble (Isère). S'il reconnaît l'avoir étranglé, il conteste toute tentative de viol. Le jeune homme de 25 ans, père de famille, est connu des services de police pour une dizaine de faits de droit commun. Il a confirmé ce que les enquêteurs ont découvert. Il a bien jeté ses vêtements dans un conteneur juste après les faits. Mais le mobile reste encore flou. Le suspect a aussi affirmé qu'il ne connaissait pas Victorine. Pourtant, ils étaient voisins, 900 mètres séparent leurs deux domiciles dans ce même quartier de Villefontaine où tout le monde ou presque se connaît. Plus de deux semaines après la découverte du corps de Victorine dans un ruisseau, le suspect a été mis en examen pour enlèvement, séquestration ainsi que pour meurtre précédé d'une tentative de viol.