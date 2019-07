Mort de Vincent Lambert : la fin de vie en questions

Les proches de Vincent Lambert ont annoncé sa mort ce jeudi matin. Il était plongé dans un état végétatif depuis onze ans. Pour rappel, les soins qui le maintenaient en vie avaient été interrompus par les médecins de l'hôpital de Reims. Son cas a suscité des débats passionnés et parfois violents au sein de sa propre famille. Cette affaire soulève aussi de nombreuses questions sur la fin de vie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.