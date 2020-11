Mort d'Elisa Pilarski : son compagnon conteste les expertises

Alors que son chien Curtis fait figure de suspect numéro un dans l'enquête sur la mort d'Elisa Pilarski, Christophe Ellul a décidé de contre-attaquer. "Curtis est innocent. Il n'aurait jamais tué Elisa. (...) Il n'a jamais eu d'agressivité, que ce soit envers moi, envers Elisa, envers des enfants", a déclaré le compagnon de la jeune femme de 29 ans ce mardi lors d'une conférence de presse. La semaine dernière, le parquet de Soissons s'appuyait à la fois sur des comparaisons ADN et sur l'analyse des morsures sur le corps d'Elisa pour arriver à la conclusion suivante : l'"implication exclusive du chien Curtis dans les morsures ayant entraîné la mort de madame Pilarski", mettant ainsi hors de cause les chiens de meute qui participaient ce jour-là à une chasse à courre. Autre accusation du procureur, Curtis est "American Pitbull Terrier provenant d'un élevage des Pays-Bas et introduit illégalement en France par son acquéreur". Ce dernier a assuré que son chien est "entré en règle en France avec un passeport européen, avec tous ses vaccins". Le parquet soupçonne enfin Curtis d'avoir été dressé au mordant, une forme d'apprentissage interdite en France. Mais selon Christophe Ellul, "Curtis n'a jamais fait de mordant".