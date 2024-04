Mort d'Émile : comment les enquêteurs travaillent

Les gendarmes trouveront-ils finalement des réponses ? Les vêtements d'Émile, deux ans et demi, sont analysés dans les laboratoires de l'IRCGN, la gendarmerie scientifique. Les experts recherchent des traces d'ADN, de coups, l'importe quel indice qui permettrait d'en savoir plus sur les causes de la mort, et cela prendra du temps. La gendarmerie scientifique travaille avec des anthropologues, spécialistes des ossements, et des entomologistes, spécialistes des insectes. Ensemble, ils espèrent, grâce au crâne, trouver depuis combien de temps il était exposé l'air libre. L'analyse de la terre sous les chaussures du petit garçon sera déterminante dans la reconstitution du jour de sa disparition. Émile se serait-il perdu ? A-t-il eu un accident ? Selon les gendarmes, la zone où ont été retrouvés le crâne et les vêtements est proche d'un sentier facile d'accès pour un enfant, mais très végétalisé en été avec de fortes pentes sur les côtés et proche d'un ruisseau. Avec cette description, les habitants sont convaincus que les ossements d'Émile ont été retrouvés dans le ravin des Auches, à 2 km en contrebas du village. TF1 | Reportage I. Bornacin, J. Quancard, L. Lassalle