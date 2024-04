Mort d'Émile : de nouvelles avancées dans l'enquête

Rien ni personne ne doit perturber le travail des enquêteurs. L'IRCGN a permis une grande avancée dans l'enquête sur la disparition du petit Émile. La zone de la découverte du crâne, à deux kilomètres en contrebas du haut Vernet, a été passé au peigne fin. Dans un rayon de 150 mètres autour du crâne, près d'un ruisseau, le tee-shirt, le slip et les chaussures du petit garçon ont été retrouvés et les analyses du crâne apportent des réponses. "Le crâne présente de petites fractures et des fissures post-mortem des traces de morsures, probablement causées par des animaux...", explique Jean-Luc Blachon, procureur de la République d'Aix-en-Provence. L'aspect des os retrouvés permet aussi d'affirmer qu'ils n'ont pas été enfouis et qu'ils ont longtemps été exposés aux variations climatiques. La piste de l'enfant perdu, qui aurait fait une chute mortelle, n'est donc toujours pas écartée. Dans les villages voisins, on salue cette avancée dans l'enquête, mais il reste encore des questions. Sur le terrain, les investigations vont se poursuivre. Une équipe cynophile, composée de cinq chiens spécialistes dans la recherche de restes humains, continue d'inspecter la zone. TF1 | Reportage I. Bornacin, J. Quancard, L. Lassalle