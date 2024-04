Mort d'Émile : les pistes des enquêteurs

Ils ont ratissé la zone toute la journée. Une centaine de gendarmes sont mobilisés sur le lieu de la découverte des ossements du petit Émile. Que sait-on du lieu ? Il se situe à un kilomètre de la maison des grands-parents du garçon. Selon une source proche de l'enquête, le lieu est accessible à pied pour un enfant de son âge. Mais le périmètre de recherche est vaste, 50 hectares. Deux experts dronistes cartographient les lieux au centimètre près. " Pour nous, l'objectif, c'est de fixer la scène pour la mettre dans les meilleures conditions. La scène peut être aussi dégradée par piétinement, ou justement par des conditions météo qui sont difficiles", explique le lieutenant Aurélien, expert département "Signal Image Parole" de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Que cherche-t-on ? La moindre trace qui pourrait expliquer les causes de la mort. Six experts de l'Institut criminel de Pontoise se sont déplacés. Ils recherchent d'autres ossements, des vêtements, et les chaussures du petit garçon. Des anthropologues de la gendarmerie sont également présents parmi eux. Pourquoi si tard ? Dès la disparition d’Émile, cette zone avait été fouillée, sans résultat. Le corps a-t-il été déplacé volontairement ou emporté par la pluie et les glissements de terrain ? Était-il déjà sur place ? Comme en 2021, Lucas Tronche, 15 ans, est retrouvé six ans après sa disparition à un kilomètre de son domicile à Bagnols-sur-Cèze (Gard). Pour Émile, aucune piste n'est écartée par les enquêteurs. TF1 | Reportage M. Bajac, J. Quancard, L. Lassalle