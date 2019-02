Mort du djihadiste Fabien Clain : comment a-t-il été localisé ?

La localisation des frères Clain a été réalisée "grâce à un énorme travail d’équipe" souligne sur notre plateau Georges Brenier. Les Américains et l’Hexagone étaient persuadés que ces deux protagonistes se cachaient dans un périmètre très restreint. La technologie a ensuite fait le reste. Selon, le spécialiste police de TF1, "c’est un tournant majeur dans la traque des djihadistes français". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.