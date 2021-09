Mort du caporal-chef Maxime Blasco au Mali : sa veuve témoigne

Depuis vendredi, elle a versé beaucoup de larmes. Mais devant nos caméras ce lundi, Alexandra trouve la force de témoigner pour l'homme et le père qu'elle aimait, qu'elle a rencontré avant qu'il ne devienne militaire. Il était pâtissier à l'époque et voulait être tireur d'élite. Sa compagne estime qu'il a fait ce qu"'il a toujours rêvé de faire. Et il est mort comme il a toujours voulu que ça arrive, au combat, arme à la main". En neuf ans, Maxime Blasco s'est illustré à de multiples reprises, au point de recevoir en juin 2021, des mains d'Emmanuel Macron, la médaille militaire pour un sauvetage héroïque. En 2019, son hélicoptère s'écrase au Mali. Grièvement blessé, il sauve la vie de deux de ses camarades, les extrait jusqu'à un hélicoptère, en pleine zone de combat. Pour saluer sa bravoure, ses camarades de commandos de montagne s'étaient cotisés pour lui offrir un dîner en tête-à-tête avec sa femme. Après cela, il est reparti au combat. Maxime Blasco laisse derrière lui son fils de huit ans avec lequel il était très complice. Découvrez le message de ce petit garçon, transmis par Alexandra dans la vidéo associée à cet écrit.