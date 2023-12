Mort d'un adolescent à Valenton : guet-apens sur Internet

Il s'est donné rendez-vous pour la remise en main propre d'un jogging de marque vendu via une annonce sur Internet. Mais, vendredi soir, l'acheteur n'arrive pas seul, ils sont cinq ou six jeunes encagoulés, armés d'un couteau. Le vendeur, un adolescent de 17 ans, a été poignardé à la cuisse, à l'artère fémorale. Il meurt de ses blessures. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'acheteur n'avait pas l'intention de payer, mais bien de voler le jogging de 150 euros. Quatre Français sur dix utilisent Vinted ou Leboncoin, des plateformes de vente de seconde main. Ces derniers temps, les policiers ont recensé plusieurs agressions après des rendez-vous donnés sur des sites de rencontre ou de commerce en ligne. Comment savoir à qui on a affaire ? Quelles sont les intentions de l'autre côté de l'écran ? Il y a six mois, Luc Di Gallo fait la connaissance d'un homme sur une application. Leur premier rendez-vous dans un parc se révèle être un guet-apens. Il pensait pourtant être en sécurité dans un lieu public. Face à ce phénomène qui prend de l'ampleur, les applications tentent de renforcer la sécurité de leurs utilisateurs, comme le recours à la reconnaissance faciale. À la suite du coup de couteau porté hier soir dans le Val-de-Marne, un mineur a été interpellé. Il est toujours en garde à vue ce samedi soir. TF1 | Reportage F. de Juvigny, T. Vartanian, C. Biet