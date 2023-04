Mort d'un enfant au Mans : un conducteur activement recherché

C'est dans la rue de Turquie que l'accident est survenu, lundi après-midi. Une jeune fille raconte ce qu'elle a vu. "C'était le garçon qui a traversé avant sa sœur. Et la voiture l'a percuté et est partie comme si de rien n'était.", témoigne-t-elle. Vers 16h30, un automobiliste roule à vive allure dans cette rue limitée à 30 km/h et percute un enfant de quatre ans et demi. Après le choc, le conducteur ne s'arrête pas et prend la fuite. L'enfant décède avant même d'arriver à l'hôpital. Pour les habitants du quartier, ce drame suscite une vive émotion. "Il y avait sa grande sœur qui l'a vu dans cette situation-là. Elle aussi, pareil, elle est traumatisée. Ce gars-là, il a traumatisé tout un quartier, tout le monde.", s'exprime l'un d'eux. Pour permettre à l'enquête d'avancer et de retrouver l'homme en fuite, la police a lancé un appel à témoins avec les informations dont elle dispose sur le véhicule : "une voiture grise claire, métallisée, petit modèle de marque Citroën ou Peugeot". TF1 | Reportage S. Guerche, F. Bourdillon, C. Dufay