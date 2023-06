Mort d'un jeune à Nanterre : que dit l'enquête ?

Toujours autant de colère en fin d'après-midi. Deux mille policiers et gendarmes sont mobilisés pour éviter, ce soir, une seconde nuit d'échauffourée. Hier soir, Nanterre a été le théâtre de tirs de mortiers. Des voitures et un centre de loisirs ont été brûlés. "Ça fait quinze ans qu'on habite ici, c'est la première fois que je vois ça", réagit une mère de famille. Voici ce que plusieurs vidéos de témoins permettent de reconstituer. il est 8h16 lorsqu'est filmé ce contrôle routier très tendu, voire musclé. Quelques instants après, la même scène est filmée sous un autre angle. L'un des deux motards a sorti son arme de service, tient en joue le conducteur et tire quand la voiture redémarre. Sur une troisième vidéo, 50 mètres plus loin, le véhicule est encastré dans un panneau. Le premier passager s'est enfui. Le second, à l'arrière, est arrêté par les deux policiers. Le conducteur, lui, meurt quelques minutes plus tard. Il s'appelait Nahel et avait 17 ans. En garde à vue, le policier maintient sa version des faits et justifie son geste par la légitime défense. L'homme de 38 ans est décrit comme aguerri, jusqu'ici irréprochable, médaillé à plusieurs reprises pour des actes de courage. Il est toujours entendu par la police des polices. L'adolescent, lui, roulait sans permis dans une voiture de location. Selon le préfet de police, il avait refusé de s'arrêter une première fois, alors qu'il circulait sur une voie de bus. TF1 | Reportage F. De Juvigny, C. Chevreton, L. Merlier