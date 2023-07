Mortiers d'artifice : des contrôles renforcés avant le 14 juillet

Les images de commissariats et de forces de l'ordre visés par des tirs de mortiers, prises lors des violences urbaines après la mort de Nahel, l'exécutif veut les éviter à tout prix à l'approche du 14 juillet. Alors l'interdiction est-elle bien respectée ? Aujourd'hui, dans toutes les boutiques de pyrotechnie à Paris, la réponse à notre question, posée en caméra cachée, est toujours la même : "C'est interdit par arrêté préfectoral et ministériel". Le décret interdit "jusqu'au 15 juillet inclus, la vente, le port, le transport et l'utilisation d'artifices pyrotechniques (...) sur l'ensemble du territoire national" pour les particuliers. Sur Internet, il est bien indiqué sur certains sites qu'il est impossible de se faire livrer avant le 15 juillet, en raison du décret actuellement en vigueur. Mais d'autres plateformes vous permettent de passer commande et même d'être livré dès le lendemain. Sur les réseaux sociaux, interdiction ou pas, il est extrêmement facile de s'en procurer. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Quancard, A. Mersi Bakchich M. Debut