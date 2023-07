Mortiers d'artifice : les saisies se multiplient

Des centaines de mortiers d'artifice, des milliers de pétards... Au total, une saisie de 54 000 engins pyrotechniques. Cet arsenal impressionnant a été découvert dans une supérette à Besançon. Cette marchandise était vendue illégalement. Un arrêté préfectoral en interdit en ce moment la vente pour empêcher les tirs contre les forces de l'ordre. Les saisies se multiplient. Dernière en date, hier à Paris. Plus de 400 kg de mortiers d'artifice et trois hommes ont été interpellés. Ce sont ces engins qui ont été récemment utilisés contre les forces de l'ordre. Et sur les messageries cryptées, on trouve de nombreux vendeurs illégaux. Nous parvenons à entrer en contact avec l'un d'eux, qui nous propose deux 25 mm à 15 euros. Mais il est impossible de savoir la provenance de la marchandise. D'après les experts, le chemin est souvent le même pour faire venir illégalement cette marchandise en France. "La fabrication est en Chine. Ensuite, il y a des importateurs qui sont établis dans plein de pays d'Europe, certains en Europe de l'Est. Et ensuite, vous avez des distributeurs-revendeurs", explique Thibaut Prevot, artificier professionnel. Les peines pour acheter ou vendre des mortiers d'artifices hors du cadre légal peuvent aller jusqu'à six mois de prison et 7 500 euros d'amende. TF1 | Reportage J. Quancard, C. Cellie, I. Blonz