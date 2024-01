Mortiers et feux d'artifice : un trafic inquiétant

Fusée, pétard, mortier, d'un total de 223 kilos de feu d'artifice ont été saisis par la brigade des douanes de Strasbourg, en à peine dix jours. Saisis dans des camions, des avions, ces marchandises interdites à la vente en France durant la période des fêtes, proviennent des quatre coins de l'Europe où ils sont autorisés. Depuis le début de l'année 2023, 200 milles mortiers ont été saisis dans l'hexagone. Encore aujourd'hui, à Mulhouse, plus de dix-huit mille articles sont confisqués. Mais d'où viennent ces mortiers illégaux ? Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus les offres. En quelques minutes, nous entrons en contact avec un vendeur, sur un forum très prisé des adolescents. Il connaît la réglementation, mais nous assure qu'il n'y a aucun risque à passer commande. À Strasbourg, l'achat, la vente et le transport de tous les modèles d'artifice, sont interdits à la vente depuis le 4 décembre. Ce que veulent éviter les autorités, c'est des mortiers d'artifices qui explosent dans tous les sens, mettant en danger la population alentour. Mal utilisés, les feux d'artifice peuvent aussi causer des brûlures ou des démembrements. Sur une vidéo, les tirs sont même dirigés contre les forces de l'ordre. C'est justement cette utilisation détournée qui inquiète. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Creff, R. Reverdy