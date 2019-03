Morts sur les routes : une hausse alarmante

Pour la sécurité routière, il n'y a aucun doute. La furie anti-radar de ces derniers mois produit ses premiers résultats. Pendant le mois de février, neuf personnes par jour ont perdu la vie sur nos routes. Une hausse qui se concentre hors des villes, sur les routes à double sens. Comment expliquer cette hécatombe ? Qui sont les usagers les plus touchés ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.